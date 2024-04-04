🙈 Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» пройти «ПСЖ»

Суперкомпьютер Opta The Analayst оценил шансы «Барселоны» пройти «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Искусственный интеллект видит французов фаворитами противостояния.

Алгоритм предсказывает, что у «Барсы» 42,1% шансов выйти в полуфинал.

Более того, ИИ дает 35,3% вероятности, что парижане доберутся до финала турнира, где их соперниками станет «Манчестер Сити» (41,9%).

В последний раз «Барса» играла с «ПСЖ» в Лиге чемпионов в 2021 году. Французы уверенно прошли каталонцев, разгромив соперника в первом матче (1:4), где хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

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