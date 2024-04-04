В сеть слили вариант гостевой форму «Барсы» на следующий сезон - темные оттенки многим напомнили злодейского Человека-паука

Выглядит очень стильно.

Пока этот вариант - от Nike, хотя недавно ходили слухи, что «Барса» может подписать контракт с Puma. Тем не менее, вариант от Nike выглядит просто 🔥🔥🔥

Как ранее сообщал Diario Sport, Puma хочет подписать контракт с «Барсой», чтобы занять второе место в мире среди экипировщиков после adidas.

Сделка может стать самой крупной в истории футбола: Puma готова платить «Барселоне» фиксированные 200 млн евро за сезон. За счет бонусов сумма может дойти до 300 млн евро. Срок соглашения будет рассчитан на 10 лет, как это обычно бывает в таких случаях.

Проблема заключается в том, что действующий контракт «Барселоны» с Nike рассчитан до 2026 года, и у экипировщика есть возможность продлить соглашение до 2028 года.

Самый крупный клиент Puma сейчас – это «Ман Сити», который в 2019-м заключил с немецкой компанией 10-летний контракт на 70 млн евро в год.