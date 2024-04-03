В «Барсе» новый 15-летний гений. Обновил рекорд Ямаля, клуб уже подготовил по нему планы

Гилю Фернандесу прочат большие успехи в «Барселоне» после того, как он дебютировал за «Барса Атлетик», побив рекорд Ламина Ямаля.

В свои 15 лет 9 месяцев и 13 дней он стал самым молодым игроком, дебютировавшим за «Барсу Атлетик». Центральный полузащитник считается одним из лучших талантов «Ла Масии» последних лет.

Фернандес уже неоднократно тренировался с первой командой под руководством Хави. По информации Mundo Deportivo, «Барселона» уже составила план по Фернандесу.

Они хотят, чтобы он продолжал выступать за «Барса Атлетик», чтобы в следующем сезоне он был готов сделать шаг к переходу в первую команду, как это было с Ламином Ямалом в конце прошлого сезона и Пау Кубарси в первой половине нынешнего.