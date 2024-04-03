«Барселона» выбыла из борьбы за Аморима. Все дело в финансах

По данным португальского журналиста Педру Сепульведы, «Барселона» вышла из гонки за Рубена Аморима. Главного тренера «Спортинга» последнюю неделю прочили на место уходящего Хави.

Аморим попал на радары многих европейских клубов, которые летом останутся без тренеров. К примеру, его называют одним из топ-кандидатов в «Ливерпуль».

Однако «Барса», как сообщается, не хочет выкупать контракт Рубена Аморима за 15 млн евро и, соответственно, выбывает из гонки.

Недавно спортивный директор «Барсы» Деку так высказался о соотечественнике: «Он играет в том же стиле, что и «Барселона», но у него очень мало опыта».

Ч то же, теперь каталонцам придется поискать в другом месте.