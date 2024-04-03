Месси - головная боль для любого голкипера: порой аргентинец по-настоящему издевался над соперниками

Лео есть, что вспомнить.

Месси пропустит уже третий матч «Интер Майами» подряд, судя по всему, аргентинца готовят к участию в рекордном матче с «Нью-Инглэнд Революшн».

Дело в том, что клуб из Бостона примет «Интер Майами», в составе которого выступает Месси, 27 апреля, на матч продано уже более 60 000 билетов, еще около 5 000 билетов остается в наличии. Рекорд посещаемости на домашней игре «Нью Инглэнд Революшн» был установлен в 2002 году – тогда на матч Кубка МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» пришли 61 316 зрителей.

Через три недели рекорд наверняка будет побит, а пока Лео не играет, можно вспомнить легендарные «издевательства» аргентинца над вратарями соперников.