😏 Педри верит, что «Барса» выйдет в финал Лиги чемпионов. И даже знает, с кем каталонцы поспорят за титул... 😲

Полузащитник «Барселоны» Педри уверен, что его команда доберется до финала Лиги чемпионов, и даже предсказал, с кем они сыграют на стадионе «Уэмбли» 1 июня.

«Каким будет финал ЛЧ? «Барса» - «Сити». Хотя «Барса» - «Мадрид» (не уточнил «Реал» или «Атлетико») тоже будет неплохо.

Мы - «Барселона». Это будет очень сложно, но, конечно, мы можем выиграть. Я вижу молодых парней, которые полны уверенности и желания выиграть Лигу чемпионов.

Когда я вернусь на поле? Нет конкретной даты, но на данный момент все идет очень хорошо.

Я надеюсь вернуться очень скоро. Вообще-то, я психологически отлично справляюсь с этим. Восстановление идет очень хорошо, и я просто думаю о том, чтобы вернуться и получить наслаждение», - заявил Педри.

Напомним, что действующий победитель Лиги чемпионов - «Манчестер Сити».