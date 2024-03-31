Сможет ли Педри сыграть в первом матче с «ПСЖ»?

Всего через десять дней «Барселона» сразится с «Пари Сен-Жермен» с целью обеспечить себе место в полуфинале Лиги чемпионов.

Первый матч, который пройдет на Парк-де-Пренс, запланирован на 10 апреля.

И, хотя Педри уже тренируется, вряд ли он поедет во Францию.

По данным Diario Sport, полузащитник, который уже почти месяц выбывает из игры из-за травмы подколенного сухожилия, имеет лишь 50% шансов выйти на ответный матч.

Наиболее вероятный сценарий – возвращение Педри в строй к выездному Класико 21 апреля.