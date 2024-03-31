«Барса» красиво ответила судьям после отмененных голов: тонкий пас Феликса и яркое празднование Рафиньи!

В первом тайме с «Лас-Пальмасом» «Барселоне» отменили два гола, мяч Рафиньи вызвал много споров - бразилец удивился решению арбитров и даже рассмеялся после празднования.

Однако во втором тайме «Барса» все же открыла счет: Жоау Феликс ушел от двух соперников и идеально забросил за спину защите - Рафинья аккуратно переправил головой в сетку.

В девятку.

А отпраздновал по-особенному: показал жест арбитра, когда тот проверяет эпизод на нарушения.