Левандовски подвел «Барсу»: упустил моменты и сделал 2 вещи, которые точно никто не ждал от Роберта

Роберт Левандовски провел разочаровывающий вечер против «Лас-Пальмаса» (1:0). Форвард упустил пару моментов в первом тайме и не забил во втором.

Поляк удивил и поведением: за 10 минут до конца матча тренерский штаб «Барсы» выпустил Витора Роке, однако Левандовски не хотел уходить с поля, за что получил желтую. А потом поспорил с арбитром.

Для поляка это пятая желтая в чемпионате - он пропустит следующий матч с «Кадисом».