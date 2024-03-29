Ямаля могут вызвать в сборную Испании на Евро и Олимпиаду. Сколько матчей в таком случае предстоит провести Ламину?

Сегодня авторитетные журналисты Relevo Алекс Пинтанель и Начо Санчис сообщили , что испанская федерация футбола рассматривает возможность вызова Ламина Ямаля на Евро-2024 и летние Олимпийские игры в Париже.

В последний раз, когда молодой игрок «Барселоны» столкнулся с такой нагрузкой, это закончилось не очень хорошо. В сезоне 2020/21 Педри провел изнурительные 73 матча, после чего у него начались непрекращающиеся проблемы с травмами.

Хоть окончательное решение еще не принято, а Ламин не сказал свое «да» сборной, давайте взглянем, сколько матчей ему потенциально придется провести, если все пойдет по плану испанской футбольной федерации.

На данный момент вингер уже отыграл 39 матчей за «Барсу» и еще 4 за национальную команду.

Впереди его ждут еще 9 матчей Ла Лиги и как минимум 2 игры в четвертьфинале Лиги чемпионов. Летом он отыграет по меньшей мере по 3 матча группового этапа на Евро и Олимпийских играх.

Математика получается простой: 43 (уже сыгранных) + 9 (Ла Лига) + 2 (ЛЧ) + 3 (Евро) + 3 (Олимпийские игры) = 60 матчей.

Также есть большая вероятность, что игр станет больше, если:

«Барселона» выйдет в финал ЛЧ: +3 матча.

Испания дойдет до финала Евро: +4 игры

Испания дойдет до финала Олимпийских игр: +3 игры

Таким образом, потенциальное общее количество игр достигает 70, что определенно является слишком большой нагрузкой для 16-летнего игрока. Пожалуй, в данной ситуации единственным правильным решением кажется любезный отказ от приглашения сборной на Олимпийские игры. Однако, возможно, Испания все же не станет рисковать своим юным бриллиантом и не будет форсировать события.