FC Barcelona
Блог

«Для клуба и для болельщиков». Сильные слова Педри после ухода Хави – высказался одним из первых

Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Педри Педри
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Решение Хави покинуть «Барселону» по окончании сезона вызвало шок в раздевалке, а несколько игроков первой команды расплакались во время объявления тренера.

Педри был одним из первых, кто высказался по ситуации:

«Это очень трудные дни для всех. Мы должны перестать оправдываться и критически относиться к себе, чтобы продвинуться вперед для тренера, для команды и, прежде всего, для клуба и для болельщиков. Forca Barca!» – написал он в Twitter.

И хотя уход Хави кажется неизбежным, есть еще четыре месяца, чтобы завершить сезон на позитивной ноте, бросив все силы на Ла Лигу и Лигу Чемпионов.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот уже и появляются фразы: "И хотя уход Хави кажется неизбежным..."
То-есть уже не всё так однозначно с Хави?!!)))
Хрен он уйдет! Вот увидите!
0
0
0
Ну слова, это ладно... Теперь посмотрим на деле.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий