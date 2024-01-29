Решение Хави покинуть «Барселону» по окончании сезона вызвало шок в раздевалке, а несколько игроков первой команды расплакались во время объявления тренера.

Педри был одним из первых, кто высказался по ситуации:

«Это очень трудные дни для всех. Мы должны перестать оправдываться и критически относиться к себе, чтобы продвинуться вперед для тренера, для команды и, прежде всего, для клуба и для болельщиков. Forca Barca!» – написал он в Twitter.

И хотя уход Хави кажется неизбежным, есть еще четыре месяца, чтобы завершить сезон на позитивной ноте, бросив все силы на Ла Лигу и Лигу Чемпионов.