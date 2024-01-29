«Для клуба и для болельщиков». Сильные слова Педри после ухода Хави – высказался одним из первых
Решение Хави покинуть «Барселону» по окончании сезона вызвало шок в раздевалке, а несколько игроков первой команды расплакались во время объявления тренера.
Педри был одним из первых, кто высказался по ситуации:
«Это очень трудные дни для всех. Мы должны перестать оправдываться и критически относиться к себе, чтобы продвинуться вперед для тренера, для команды и, прежде всего, для клуба и для болельщиков. Forca Barca!» – написал он в Twitter.
И хотя уход Хави кажется неизбежным, есть еще четыре месяца, чтобы завершить сезон на позитивной ноте, бросив все силы на Ла Лигу и Лигу Чемпионов.
То-есть уже не всё так однозначно с Хави?!!)))
Хрен он уйдет! Вот увидите!