Игроки «Барселоны» определились с тем, кто должен заменить Хави. Этот тренер уже работал в клубе

Есть один нюанс.

По данным испанских СМИ, футболисты «Барселоны» уже определились с тем, кто должен заменить Хави, который покинет клуб в конце сезона.

Diario Sport утверждает, что Луис Энрике − фаворит среди игроков на пост следующего тренера «Барсы».

Сейчас испанец работает в «ПСЖ» и его считают идеальной фигурой для того, чтобы тренировать «блауграну» со следующего сезона. Причем многие из тех, кто сейчас играют в каталонском клубе, работали с ним ранее.

Марк-Андре тер Стеген и Серджи Роберто были частью команды Энрике во время его первого прихода в «Барсу». Во время работы в клубе 53-летний испанец дважды выиграл Ла Лигу и трижды Кубок Испании, а также привел «блауграну» к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.