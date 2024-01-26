После вылета из Кубка Испании Ламин Ямаль выложил пост с извинениями - вскоре там появились расистские оскорбления

Ямаль в итоге удалил пост.

Накануне «Барселона» потерпела поражение от «Атлетика» на стадии 1/4 финала (2:4) и завершила выступления в этом турнире.

После игры полузащитник каталонцев выложил в сторис инстаграма фотографию с такой подписью: «Мы оставили все на поле. Прошу прощения за ошибки, Кулес. Нам нужно продолжать работать, я не знаю другого пути».

Под постом появились оскорбления от фанатов, в том числе расистские.

Вскоре эта запись была удалена.

- «Месси бы не промахнулся, мне плевать, если тебе 16... Ты играешь не бесплатно, ты профессионал!»