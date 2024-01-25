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Что за празднование у Ямаля? Пальцами показывает особенное число, даже наносит его на бутсы

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304.

Это специальное послание для Рокафонды, района Барселоны, в котором родился 16-летний футболист. Цифра означает три последние цифры индекса района.

На бутсах Ламина также написано «304». Похоже, он очень ценит место, в котором провел детство Юноша выступает за «Барселону» с 2013 года – тогда ему было всего 6 лет!

Вингер забил красивый гол в ворота «Атлетика», но затем упустил два больших шанса. В этом сезоне на счету Ямаля 3 гола и 5 результативных передач в 29 матчах за «Барсу».

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