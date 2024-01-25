Ламин Ямал плакал после игры с «Атлетиком», его утешал президент клуба

Ламин Ямал плакал в автобусе команды, возвращавшейся на базу после поражения от «Атлетика» из Бильбао со счетом 2:4, сообщает Diario Sport.

У Ямала было несколько явных моментов, которые могли бы спасти «Барселону» от поражения, но он их упустил.

После замены Хави Ламин выглядел разочарованным, сидя на скамейке запасных.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не пошел в раздевалку, чтобы поговорить с игроками после игры, а встретил их в автобусе, где утешал Ямала.