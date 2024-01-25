FC Barcelona
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Ламин Ямал плакал после игры с «Атлетиком», его утешал президент клуба

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Ламин Ямал плакал в автобусе команды, возвращавшейся на базу после поражения от «Атлетика» из Бильбао со счетом 2:4, сообщает Diario Sport.

У Ямала было несколько явных моментов, которые могли бы спасти «Барселону» от поражения, но он их упустил.

После замены Хави Ламин выглядел разочарованным, сидя на скамейке запасных.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не пошел в раздевалку, чтобы поговорить с игроками после игры, а встретил их в автобусе, где утешал Ямала.

 

 

2 комментария
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вот его промох , и вывел бы барсу дальше ...но увы...молодые они такие... сырые. и старых не осталось ,кто дожмет матч(((
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Что больше не о чем писать. Какой то детский лепет. Лучше бы написали о том как Барса будет выходить из ситуации, когда пол состава в лазарете и почему такая эпидемя травм в команде. А то, что кто то поплакал, пока***л, попыс**л, никому не интересно.
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