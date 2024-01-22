FC Barcelona
Блог

Журналисты раскрыли планы «Барсы» на Левандовского. Контракт Роберта истекает в 2026 году

Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Роберт Левандовски был одним из ключевых игроков «Барселоны» в прошлом сезоне. За 46 матчей поляк наколотил 33 гола и серьезно помог «Барсе» в завоевании двух трофеев.

В этом сезоне 35-летний нападающий не показывает прежней результативности. На его счету – 27 матчей, 12 голов и 5 ассистов. Некоторые издания сообщали, что летом «блауграна» пыталась продать Роберта клубам из Саудовской Аравии.

Возможно, каталонцам, действительно, стоило попрощаться с игроком, которого критикует и пресса, и болельщики. В недавнем матче с «Бетисом» Хави убрал Левандовского с поля на 63-й минуте, свое решение тренеру пришлось объяснять журналистам. Поляк стал единственным футболистом «Барсы», получившим прочерк вместо оценки от Marca.

По сведениям Diario Sport, клуб не планирует продавать Роберта. Вместо этого «Барса» позволит Левандовскому самому решать свою судьбу. Издание подчеркивает, что клуб не сомневается в игроке.

Действующее соглашение нападающего с каталонцами рассчитано до 2026 года. Стоит отметить, что Роберт является вторым самым высокооплачиваемым игроком «Барсы» после Де Йонга.

По вашему, как руководству «блауграны» стоит поступить с Левандовским?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий