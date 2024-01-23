FC Barcelona
Блог

Ого! Испанские СМИ утверждают, что Ламин Ямаль пропустит матч с «Атлетиком» из-за экзамена по математике

Клубы Клубы
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Что??!

Корреспондент Mundo Deportivo Фернандо Поло, специализирующийся на «Барсе», у себя в твиттере сообщил, что Ламин Ямаль пропустит матч с «Атлетиком» 24 января.

По московскому времени матч начнется в 23:30, по местному - на 2 часа раньше, но тем не менее - на следующий день ранним утром у Ямаля экзамен по математике, который, как утверждает журналист, он не может пропустить.

Ламин Ямаль недавно стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании. В возрасте 16 лет и 182 дней Ямаль отметился голом в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0).

Ламин стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании, побив рекорд Гави, который забивал в 18 лет и 163 дня.

Ранее Ямаль становился самым молодым автором гола в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень жаль, Ламин в прошлом матче показал зрелую не по годам игру.
+4
0
+4
Пропустить что ли нельзя экзамен?
+1
0
+1
Он может больше не учится
+1
0
+1
Мать потом домашку заставит делать, батя в гараж позовет, не скоро еще он начнет сольную жизнь
0
0
0
Некому что-ли экзамен сдать за него 😂😂😂
0
0
0
Ответ Scorpion
Он может больше не учится
В Ла Масии образование имеет очень большой вес, к сожалению или к счастью
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий