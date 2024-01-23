Ого! Испанские СМИ утверждают, что Ламин Ямаль пропустит матч с «Атлетиком» из-за экзамена по математике
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Корреспондент Mundo Deportivo Фернандо Поло, специализирующийся на «Барсе», у себя в твиттере сообщил, что Ламин Ямаль пропустит матч с «Атлетиком» 24 января.
По московскому времени матч начнется в 23:30, по местному - на 2 часа раньше, но тем не менее - на следующий день ранним утром у Ямаля экзамен по математике, который, как утверждает журналист, он не может пропустить.
Ламин Ямаль недавно стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании. В возрасте 16 лет и 182 дней Ямаль отметился голом в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0).
Ламин стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании, побив рекорд Гави, который забивал в 18 лет и 163 дня.
Ранее Ямаль становился самым молодым автором гола в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро.