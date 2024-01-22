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«Я в лучшей форме за свою карьеру». Ферран Торрес — о своей результативности, доверии Хави и сотом матче за «Барсу»

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«Думаю, я нахожусь в лучшей форме в своей карьере. Я никогда не был настолько уверен в себе. Морально я намного сильнее», — сказал Ферран Торрес клубным медиа в интервью, приуроченном к достижению отметки в 100 матчей за «Барселону».

«Я понял, что все дело в менталитете. Именно он создает ту уверенность в себе, которая так важна, чтобы чувствовать себя правильно как на поле, так и за его пределами. А также усердно работать, оставаться скромным и последовательным. Именно дисциплина позволяет вам выделиться среди остальных.

Сыграть 100 матчей за «Барсу» — это сбывшаяся мечта. Просто приехать сюда было моей мечтой, а провести 100 игр в этой футболке... Я очень счастлив. Я хочу помочь этому клубу, насколько могу, и надеюсь остаться здесь еще на много лет.

Я второй по результативности бомбардир под руководством Хави? Прежде всего, его вера привела меня сюда и дала мне возможность стать частью этого проекта. Я очень благодарен ему и его команде, которые всегда поддерживали меня, и это видно на поле».

Ферран отметил свой сотый матч в сине-гранатовой футболке хет-триком и результативной передачей в победе над «Бетисом» (4:2).

В этом сезоне испанец забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. Торрес самый результативный нападающий «Барсы» в пересчете на сыгранное время — он забивает по голу в 138 минут.

10 комментариев
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Давай Ферран продолжай в том же духе и не сбавляй обороты
Хоть кто-то в Барселоне должен забивать хотя бы через матч . Плюс само собой спасибо , что успеваешь и в обороне отрабатывать и в нападении .
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Ну это очевидно было что это психология, у парня все данные есть чтобы быть отличным футболистом
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вчерашний черпак как подтверждение его уверенности.
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Вот он шанс, чтобы его продать.
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Ответ Вячеслав Новиков
Ну это очевидно было что это психология, у парня все данные есть чтобы быть отличным футболистом
У парня 2 из 3 ударов не попадают в створ ворот, и в пас он не умеет играть.
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Ответ КрутойБобёр
Очень хочется чтобы Феран оправдал надежды и вышел на уровень Суареса в его лучшие годы
Ну это уже совсем какая-то фантастика🤣
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не знаю как будет с голами но чтобы играл так каждый матч!
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Очень хочется чтобы Феран оправдал надежды и вышел на уровень Суареса в его лучшие годы
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самый главный 👆забей хотя 3 из 6 Ти(будет супер 👌) в каждом игре,а ЯМАЛЬ он будущий Месси 100% только не каркать 🙏🙏🙏
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