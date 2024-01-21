FC Barcelona
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Пасы Ямаля против «Бетиса» доказывают, что он перенял навыки Месси. Но Левандовски не забил

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Ламина Ямаля часто сравнивают с Лео Месси, и это неудивительно – талантливый левша на правом фланге атаки, выпущенный из «Ла Масии», без сравнений не обойтись. Скоростный дриблинг Ямаля в больших матчах мы уже видели, а теперь взглянем на видение поля и передачи.

В первом тайме матча с «Реал Бетисом» Ламин подарил Роберту Левандовскому идеальный шанс.

К сожалению, удар поляка был отражен, но это был один из лучших моментов «Барсы».

Ламин попытался сделать нечто подобное еще в конце первого тайма, но на этот раз был зафиксирован офсайд.

12 комментариев
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А как убрал защитника и бабахнул по штанге) или разобрав правый фланг снова зарядил в штангу, хорошо Ферран оказался на месте)
+21
-1
+20
Де Йонг просто монстр как всегда ❤️
+16
0
+16
Ямаль талант, рад что пацана не загоняют как Педри, он себя ещё проявит в будущем 👍🏻
+15
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+15
Ответ Рафаэль Ахтямов
Комментарий скрыт
он говорит про второй гол Феррана
+6
0
+6
фото телевизора - лучшее что мы заслужили
+4
0
+4
Ответ olimbek
В первом тайме, да. А во втором привозил два гола.
Там и нарушение на Педри но не будем о плохом, главное 3 очка и без травм🤝🏻
+3
0
+3
Ямаль был хорош в матче с Бетисом , что не говори . Но он ещё слишком молод и ему ещё учиться и учиться . Надо окрепнуть как морально , так и физически . И если он дальше будет прогрессировать ( на что я очень надеюсь ) то его ждёт великое будущее !
+3
-1
+2
Ответ CopaAmerica
что за день был вчера, 3-2, 2-4, 5-1, проигрыш Баварии, вот это футбол, к черту суперлигу
Какое отношение имеют национальные чемпионаты к суперлиге?
+1
-1
0
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