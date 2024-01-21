Пасы Ямаля против «Бетиса» доказывают, что он перенял навыки Месси. Но Левандовски не забил

Ламина Ямаля часто сравнивают с Лео Месси, и это неудивительно – талантливый левша на правом фланге атаки, выпущенный из «Ла Масии», без сравнений не обойтись. Скоростный дриблинг Ямаля в больших матчах мы уже видели, а теперь взглянем на видение поля и передачи.

В первом тайме матча с «Реал Бетисом» Ламин подарил Роберту Левандовскому идеальный шанс.

К сожалению, удар поляка был отражен, но это был один из лучших моментов «Барсы».

Ламин попытался сделать нечто подобное еще в конце первого тайма, но на этот раз был зафиксирован офсайд.