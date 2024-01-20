🔥🤯 Жозе Моуринью прилетел в Барселону! Он улыбнулся, когда его спросили о переговорах с «Барсой»
El Chiringuito TV сообщает, что Жозе Моуринью прилетел в Барселону.
Португальца спросили, будет ли он тренироваться «Барсу». Жозе не ответил, но улыбнулся.
Цель поездки Моуринью в столицу Каталонии неизвестна.
Напомним, что португалец был уволен с поста наставника «Ромы» 16 января. Моуринью возглавил клуб в мае 2021 года. С ним клуб выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22 и вышел в финал Лиги Европы-2022/23.
А Моуриньо всегда любит хайп, даже пустой. Конечно, он ничего не сказал и подлил масла в огонь, даже если ему Лапорта позвонил и сказал на пушечный выстрел к офисам Барсы не подходить))