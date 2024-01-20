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🔥🤯 Жозе Моуринью прилетел в Барселону! Он улыбнулся, когда его спросили о переговорах с «Барсой»

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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El Chiringuito TV сообщает, что Жозе Моуринью прилетел в Барселону.

Португальца спросили, будет ли он тренироваться «Барсу». Жозе не ответил, но улыбнулся.

Цель поездки Моуринью в столицу Каталонии неизвестна.

Напомним, что португалец был уволен с поста наставника «Ромы» 16 января. Моуринью возглавил клуб в мае 2021 года. С ним клуб выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22 и вышел в финал Лиги Европы-2022/23.

19 комментариев
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Просто отдохнуть приехал. Времени уйма теперь...
+23
-1
+22
Эспаньол поднимать будет 🤣
+13
0
+13
Надеюсь этого не случится
+17
-4
+13
Ответ Stanley Winston
Просто отдохнуть приехал. Времени уйма теперь...
Согласен - из мухи делают слона . Барселона великолепный город , где можно великолепно отдохнуть и развеется .
+8
-1
+7
Ответ Бамбарбиякиргуда
Эспаньол поднимать будет 🤣
было бы эпично) я бы посмотрел)
+6
0
+6
Ответ ljolik888
Согласен - из мухи делают слона . Барселона великолепный город , где можно великолепно отдохнуть и развеется .
У него там недвижимость есть. Возможно какой нибудь бизнес, он ведь жил там 4 года.
+5
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+5
Ответ BurBon
После всех Класико что были и сказанного, мосты сожжены. Нечего в Барселоне сливочным делать.
Жил был один португалец…))
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Великий Моуриньо!
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Опять вбросы и намёки. Вы не поверите, но многие богатые люди приезжают в Барселону отдыхать. У некоторых тут даже дом есть или иная недвижимость. Уже в который раз за последние годы новость такая, что кто-то прилетает в Барселону непонятно зачем, наверное, чтобы в "Барселону" перейти. А потом что? Ничего. Оказывается человек приехал на море, в гости или ещё что. Когда такие "инсайды" вообще оправдывались?

А Моуриньо всегда любит хайп, даже пустой. Конечно, он ничего не сказал и подлил масла в огонь, даже если ему Лапорта позвонил и сказал на пушечный выстрел к офисам Барсы не подходить))
+1
0
+1
Ответ ljolik888
Согласен - из мухи делают слона . Барселона великолепный город , где можно великолепно отдохнуть и развеется .
Барселона великолепный город , где можно великолепно отдохнуть и развеется ... на посту Главного тренера.
+2
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Ныннадо нам его!
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Из текста непонятно: будет ли он тренировать "Барсу" или будет ли он тренироваться в "Барсе".
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А вдруг.....))))
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Очередной бред! Да, Жозе уже работал в Барселоне, но вспомните, что он во всех своих интервью говорил о любви к Реалу. Кроме этого, Жозе всегда негативно отзывался в адрес Барсы.
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После всех Класико что были и сказанного, мосты сожжены. Нечего в Барселоне сливочным делать.
+6
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Было бы здорово)
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Ответ Бамбарбиякиргуда
Эспаньол поднимать будет 🤣
Там Кракен в одиночку тащит и без Моура хорошо)
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Блудный вернулся что ли?
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