Ламин Ямаль будет чаще выходить в стартовом составе «Барселоны» во второй половине сезоне

Ламин Ямаль уже больше месяца не попадает в стартовый состав «Барселоны». В чем же дело?

В последний раз юноша выходил с первых минут 25 ноября, когда «Барса» не сумела одолеть «Райо Вальекано (1:1).

По информации испанского издания Sport, 16-летний игрок, скорее всего, получит больше регулярного игрового времени во второй половине сезона. Но это не связано с изменениями в игре Ямаля. Дело лишь в том, что Рафинья пропустит определенный период из-за травмы.

Несмотря на то, что Ламин сыграл 27 матчей в этом сезоне, на его счету лишь 1186 минут игрового времени. В среднем он проводит 43 минуты за матч.