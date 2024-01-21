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Ламин Ямаль будет чаще выходить в стартовом составе «Барселоны» во второй половине сезоне

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Ламин Ямаль уже больше месяца не попадает в стартовый состав «Барселоны». В чем же дело?

В последний раз юноша выходил с первых минут 25 ноября, когда «Барса» не сумела одолеть «Райо Вальекано (1:1).

По информации испанского издания Sport, 16-летний игрок, скорее всего, получит больше регулярного игрового времени во второй половине сезона. Но это не связано с изменениями в игре Ямаля. Дело лишь в том, что Рафинья пропустит определенный период из-за травмы.

Несмотря на то, что Ламин сыграл 27 матчей в этом сезоне, на его счету лишь 1186 минут игрового времени. В среднем он проводит 43 минуты за матч.

3 комментария
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Надо беречь пацана, да и следующий сезон должен играть дозированно
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Отличный игрок , но пока ещё сырой . Играть конечно должен , но 90 минут в каждом матче . А ещё надо пахать на тренировках, учиться и тогда все будет отлично .
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Ответ yulay
Надо беречь пацана, да и следующий сезон должен играть дозированно
Че то подсдал он,надо за барсу б дать ему побегать
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