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Витор Роке готов на 100%: свежие новости о травмах игроков «Барсы» перед матчем с «Бетисом»

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«Никакой паники по поводу Витора Роке. Он не травмирован. Сейчас он на 100% готов», — заявил Хави прессе.

Ожидалось, что бразилец выйдет в стартовом составе против «Юнионистас» в четверг, но он сыграл всего 12 минут из-за мышечного дискомфорта.

Что касается Канселу, который получил травму колена в матче с «Лас-Пальмасом» в начале этого месяца, он вряд ли сыграет против «Бетиса» в воскресенье, но тренер «Барселоны» «оптимистичен» по поводу его возвращения на игру в Бильбао в середине недели.

Марк-Андре тер Стеген, Иньиго Мартинес, Рафинья, Маркос Алонсо и Гави не сыграют.

3 комментария
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У Бетиса атакующий стиль, больше пространства впереди, хороший шанс для Роке проявить себя, если конечно выйдет хотя бы на 25минут
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Ждём от Роке первого гола , отличной игры и Левандовского на скамейке .
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Ну хоть бы на 30 минут выйдет пацан но не с Левандовским на центре
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