Витор Роке готов на 100%: свежие новости о травмах игроков «Барсы» перед матчем с «Бетисом»

«Никакой паники по поводу Витора Роке. Он не травмирован. Сейчас он на 100% готов», — заявил Хави прессе.

Ожидалось, что бразилец выйдет в стартовом составе против «Юнионистас» в четверг, но он сыграл всего 12 минут из-за мышечного дискомфорта.

Что касается Канселу, который получил травму колена в матче с «Лас-Пальмасом» в начале этого месяца, он вряд ли сыграет против «Бетиса» в воскресенье, но тренер «Барселоны» «оптимистичен» по поводу его возвращения на игру в Бильбао в середине недели.

Марк-Андре тер Стеген, Иньиго Мартинес, Рафинья, Маркос Алонсо и Гави не сыграют.