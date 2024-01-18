😈 Поквитались. «Барса Фемени» уничтожила «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании
«Барса Фемени» разгромила женскую команду «Реала» со счетом 4:0 в полуфинале Суперкубка Испании!
Футболистки каталонцев убедительно отомстили за мужскую команду, уступившую в воскресенье «сливочным» в финале Суперкубка.
Сине-гранатовые девушки полностью доминировали в матче, показав 66 % владениям мячом и 21 удар против трех у соперниц.
Дубль оформила воспитанница клуба Мариона Калдентей и звезда минувшего чемпионата мира Сальма Параллуэло.
В финале «Барсе» предстоит матч с «Леванте» - второй по силе командой Испании этого сезона (если судить по таблице чемпионата). Каталонские девушки считаются фаворитками: серия из 13 кряду побед и лишь три пропущенных гола.