😈 Поквитались. «Барса Фемени» уничтожила «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании

«Барса Фемени» разгромила женскую команду «Реала» со счетом 4:0 в полуфинале Суперкубка Испании!

Футболистки каталонцев убедительно отомстили за мужскую команду, уступившую в воскресенье «сливочным» в финале Суперкубка.

Сине-гранатовые девушки полностью доминировали в матче, показав 66 % владениям мячом и 21 удар против трех у соперниц.

Дубль оформила воспитанница клуба Мариона Калдентей и звезда минувшего чемпионата мира Сальма Параллуэло.

В финале «Барсе» предстоит матч с «Леванте» - второй по силе командой Испании этого сезона (если судить по таблице чемпионата). Каталонские девушки считаются фаворитками: серия из 13 кряду побед и лишь три пропущенных гола.