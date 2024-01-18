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😈 Поквитались. «Барса Фемени» уничтожила «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании

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«Барса Фемени» разгромила женскую команду «Реала» со счетом 4:0 в полуфинале Суперкубка Испании!

Футболистки каталонцев убедительно отомстили за мужскую команду, уступившую в воскресенье «сливочным» в финале Суперкубка.

Сине-гранатовые девушки полностью доминировали в матче, показав 66 % владениям мячом и 21 удар против трех у соперниц.

Дубль оформила воспитанница клуба Мариона Калдентей и звезда минувшего чемпионата мира Сальма Параллуэло.

В финале «Барсе» предстоит матч с «Леванте» - второй по силе командой Испании этого сезона (если судить по таблице чемпионата). Каталонские девушки считаются фаворитками: серия из 13 кряду побед и лишь три пропущенных гола.

12 комментариев
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И ведь будут же гении, считающие, эти победы как минимум равноценными!
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Согласен на такие размены
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Я думаю надо всем игрокам барсы посетить на женский футбол Барселоны и научиться играть наконец-то сколько можно то проигрывать😒
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Чтобы поквитаться, они должны были против мужского состава Реала выйти
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тогда не забудьте подарит юбку мужской команде Барсы.
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Заголовок для клинических ****тов. Барса в женском футболе и так сильнее Реала на две головы. А тут ещё и мужскую команду приплели.
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Пусть возвращают долги на регулярной основе, лично я согласен на такой расклад)
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Поздравляю с победой, девчонки молодцы держат за мужиков честь
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О, Боже😱, что ж делать то😁
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Ответ Sergy Grand
че ты несешь? я тоже не считаю это реваншом. Поскольку женская команда Реала совсем недавно сформировалась и еще нужно время чтобы создать сильную команду. А женская барса победительницы ЛЧ. Тут большая разница
Я лишь пишу про то, что написано в заголовке, не более.
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Ответ DmitryAFK
Чтобы поквитаться, они должны были против мужского состава Реала выйти
борьба внизу ?
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