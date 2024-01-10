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«Разговоры о трансферах начинаются в каждое окно». Араухо высказался о слухах, связывающих его с «Баварией»

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В последние месяцы журналисты один за другим сообщали, что «Бавария» готова пойти на все, чтобы увести Рональда Араухо из «Барселоны». Даже называлась конкретная сумма, которую мюнхенцы намерены заплатить за 24-летнего защитника — 100 миллионов евро.

Однако уругваец, судя по информации от СМИ, не намерен покидать каталонский клуб в ближайшее время, потому что он видит, что у «блауграны» большие амбиции.

Сегодня же Рональд сам высказался о слухах о его уходе во время пресс-конференции перед матчем с «Осасуной»:

«Разговоры о трансферах начинаются в каждое окно. Но я сосредоточен на своем клубе, я счастлив здесь, и я всегда выкладываюсь на полную, пока ношу эту футболку.

Для меня большая честь быть капитаном «Барселоны» в 24 года. Я всегда стараюсь помочь клубу, товарищам по команде всем, чем могу».

24-летний футболист был опорой обороны «Барсы» на протяжении последних трех лет, и он является незаменимым игроком для команды Хави.

В этом сезоне Араухо отыграл за каталонцев почти 1500 минут во всех соревнованиях и забил один гол.

4 комментария
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Ответ Игорь Климов
Араухо точно ещё несколько лет будет играть в Барселоне!
Будем надеяться.
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Настоящая стена, видимо неудобно играть с маской, потому и такие ошибки в последнее время
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Араухо, традиционно просмотрев спортс.ру, выходил из базы клуба боком, ибо широкая улыбка не давала пройти в дверь нормально...))
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