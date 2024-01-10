Вот, что такое любовь кулес: закидали игроков женской «Барселоны» футболками и даже телефонами😱😱😱

Не все девушки были рады такому вниманию.

Женская команда «Барсы» - неотъемлемая часть клуба, на матчах собираются десятки тысяч фанатов, а команда отвечает результатом на поле.

В начале прошлого года женская «Барселона» установила рекорд мирового футбола по количеству побед подряд в национальном чемпионате - каталонский клуб в тот день разгромил дома «Лас‑Планас» в 16‑м туре первенства со счетом 7:0. «Сине‑гранатовые» выиграли 50‑й матч подряд в чемпионате.

В марте 2019-го на «Камп Ноу» также был установлен рекорд женского футбола: ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Реалом» посетили 91 553 человека.

Фанаты так обожают команду, что иногда их любовь принимает не самые приятные формы.