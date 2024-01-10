FC Barcelona
Блог

Вот, что такое любовь кулес: закидали игроков женской «Барселоны» футболками и даже телефонами😱😱😱

Клубы Клубы
Барселона Барселона
женский футбол женский футбол
Футбол Футбол

Не все девушки были рады такому вниманию.

Женская команда «Барсы» - неотъемлемая часть клуба, на матчах собираются десятки тысяч фанатов, а команда отвечает результатом на поле.

В начале прошлого года женская «Барселона» установила рекорд мирового футбола по количеству побед подряд в национальном чемпионате - каталонский клуб в тот день разгромил дома «Лас‑Планас» в 16‑м туре первенства со счетом 7:0. «Сине‑гранатовые» выиграли 50‑й матч подряд в чемпионате.

В марте 2019-го на «Камп Ноу» также был установлен рекорд женского футбола: ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Реалом» посетили 91 553 человека.

Фанаты так обожают команду, что иногда их любовь принимает не самые приятные формы.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ппц, мне показалось или там реально какой то конечный человек кинул трусы семейки??? первая девушка откинула!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий