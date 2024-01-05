«Я подарил тебе первый из 500». Роналдиньо играл важную роль в развитии Месси, пока не пришел Гвардиола

Начало эры Лионеля Месси в «Барселоне» означало, что Роналдиньо должен был покинуть клуб. Новый тренер Пеп Гвардиола рассматривал двух бразильских звезд, Роналдиньо и Деку, как игроков, чей образ жизни отвлекал Месси от футбола и тормозил его развитие.

В итоге Пеп уволил обоих, но прежде чем это произошло, Роналдиньо и Месси уже три сезона делили поле под руководством Франка Райкаарда, и Лео считал бразильца наставником.

Более того, Роналдиньо сыграл ключевую роль в начале фантастической карьеры Месси в «Барселоне». 1 мая 2005 года 17-летний Месси перебросил мяч через вратаря «Альбасете» и помог команде победить со счетом 2:0. Ассистентом Лео стал Роналдиньо.

В той игре Месси забил два гола после передач Р10, но первый не засчитали из-за офсайда.

Когда аргентинец забил 500-й гол в карьере в класико на «Сантьяго Бернабеу» в 2017 году, Роналдиньо отправил Лео специальное видеообращение, в котором упомянул его первый гол.

«Лео, мой брат, я отправляю это сообщение, чтобы поздравить тебя с 500 голами», – сказал Роналдиньо. «Я подарил тебе первый из этих 500, так что я очень счастлив, всего тебе наилучшего. Целую!»

Семь лет спустя Месси не собирается останавливаться: у него уже 721 гол в 472 матчах.