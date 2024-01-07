Только 1 игрок «Барсы» сыграл во всех матчах в этом сезоне. Почти всегда в старте
В этом сезоне «Барселона» провела 25 матчей: 19 в Ла Лиге и 6 в Лиге чемпионов.
Единственный игрок, который принял участие в каждом из них – Илкай Гюндоган. 34-летний футболист провел 2047 из 2250 возможных минут, выйдя в старте в 22 матчах.
А вот пятерка лучших:
Илкай Гюндоган - 2 047 мин
Роберт Левандовски - 1 736 мин
Жоау Канселу - 1 726 мин
Алехандро Бальде - 1 617 мин
Жюль Кунде - 1 610 мин
Помимо наибольшего количества сыгранных минут, Гюндоган отметился тремя голами и шестью результативными передачами.