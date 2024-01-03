«О чем он говорит? Он не видел, как я играю?» Однажды Пеп разозлил Анри тактической установкой, но потом «Барса» взяла требл

Переход Тьерри Анри из «Арсенала» в «Барселону» в 2007 году произошел во многом благодаря Франку Райкаарду: голландский тактик очень хотел заполучить звезду «канониров». А вот Пеп Гвардиола – не очень.

Пеп возглавил «Барсу» в 2008 году, и отсутствие тренерского опыта не помешало ему принимать смелые решения. Он вычеркнул Деку и Роналдиньо, чтобы помочь Месси развиваться, а затем сказал Тьерри Анри, что тот больше не будет регулярно выходить на поле.

Француз принял вызов, но это было не все, что Пеп приготовил для него. Менеджер «Барсы» хотел использовать потенциал Андреса Иньесты по максимуму. Это означало, что Анри придется изменить игровые привычки.

В «Арсенале» и в свой первый сезон в «Барселоне» французу разрешалось опускаться глубже, когда это было необходимо, чтобы получить мяч. При Гвардиоле таких полномочий не было.

«Думаю, я знаю свою игру. Я пришел из «Арсенала». Пришел в «Барселону», приходит он [Пеп] и говорит мне оставаться высоко и широко, потому что хочет освободить пространство для Иньесты», – вспоминал Анри в октябре 2023 года в подкасте Rest Is Football.

«Я смотрю и думаю: «О чем, черт возьми, говорит этот парень? Ты никогда не видел, как я играю? Я могу выйти в полузащиту и принять мяч». Но он говорит: «Я рад за тебя, но мы так не поступим». Каждый раз тебе нужно бежать после этого, и чаще всего это не получается».

Я такой: «Погодите, я что, теперь игрок-приманка? От того, что я касался каждого мяча оба тайма, даже когда не хотел этого?» - «Да, тебе нужно открываться в центр и бежать за спину. Ты освободишь пространство для Иньесты». Я говорю: «Это не сработает, о чем он говорит? Но именно это и происходило в каждой игре».

Изменения сработали. В свой первый сезон Пеп Гвардиола привел «Барсу» к историческому треблу, выиграв Ла Лигу, Лигу чемпионов и Копа дель Рей.

Более того, смена тактики оказалась взаимовыгодной. Под руководством Райкаарда Анри забил 19 голов и отдал 12 результативных передач в 47 матчах. В сезоне-2008/09 на его счету 26 голов и 11 результативных передач в 42 матчах.