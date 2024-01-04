«Барса» может подписать Лероя Сане

Лерой Сане отклоняет предложение мюнхенской «Баварии» о новом контракте, сообщает немецкое издание Bild. Источник также утверждает, что «Барселона» внимательно следит за ситуацией вингера.

Сане надеется на лучшее предложение от баварцев и надеется уверенно завершить сезон, а этим летом блестяще выступить на Евро, чтобы повысить свою ценность.

Если «Бавария» останется экономной в своем предложении, это может открыть для игрока возможность покинуть Германию в следующем году. Тогда «Барса» могла бы приветствовать его с распростертыми объятиями.

Контракт Сане с «Баварией» истекает в 2025 году.

На счету Сане девять голов и столько же результативных передач в 24 матчах за действующего чемпиона Бундеслиги в этом сезоне.