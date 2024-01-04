FC Barcelona
Блог

«Барса» может подписать Лероя Сане

Клубы Клубы
Лерой Сане Лерой Сане
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Лерой Сане отклоняет предложение мюнхенской «Баварии» о новом контракте, сообщает немецкое издание Bild. Источник также утверждает, что «Барселона» внимательно следит за ситуацией вингера.

Сане надеется на лучшее предложение от баварцев и надеется уверенно завершить сезон, а этим летом блестяще выступить на Евро, чтобы повысить свою ценность.

Если «Бавария» останется экономной в своем предложении, это может открыть для игрока возможность покинуть Германию в следующем году. Тогда «Барса» могла бы приветствовать его с распростертыми объятиями.

Контракт Сане с «Баварией» истекает в 2025 году.

На счету Сане девять голов и столько же результативных передач в 24 матчах за действующего чемпиона Бундеслиги в этом сезоне.

 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОЧЕРЕДНАЯ ЧУШЬ СОБАЧАЯ!!!!
+2
0
+2
Ахахахаххахаххахха)))) ухухухуххууэххххххх)))) Манчестер юнайтед!!))))))))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий