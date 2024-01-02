Педри вспомнил свою первую встречу с Месси. Лопес признался, что в финале ЧМ болел за Аргентину

Педри заглянул на эфир к стримеру Ибаи Льяносу. Среди прочего Лопес рассказал, что недоволен тем, как его изображают в медиа.

Также полузащитник вспомнил свою первую встречу с Лео Месси:

«Когда я только перешел в «Барсу», первым человеком, которого я встретил в раздевалке, был Месси. У него была такая аура, особенная. И в тот первым день в клубе я был в полнейшем восторге. Но не потому, что хотел попросить Месси сфотографироваться, а потому, что собирался тренироваться с ним.

Думаю, для меня он лучший игрок в истории. Я обычно наблюдал за его тренировками и спрашивал себя: «Что я делаю здесь, рядом с ним?» И я все время смотрел на него. В финале чемпионата мира я болел за Аргентину, из-за Месси».

Месси и Педри 47 раз выходили на поле вместе, в 29-ти встречах «блауграна» одержала победу. Их связка отправила в копилку «Барсы» три гола. Игроки вместе завоевали для каталонцев Кубок Испании.

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