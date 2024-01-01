FC Barcelona
Блог

«Просто хочу играть в футбол». Педри недоволен тем, каким его показывают в СМИ

Клубы Клубы
Педри Педри
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Ответил одному инсайдеру.

Талантливый хавбек «Барселоны» Педри недавно восстановился от повреждения. Испанец согласился выйти в эфир на Twitch, где ответил на некоторые вопросы.

«Из-за травм у меня были трудные времена. Когда ты переходишь от ежедневного пребывания с командой до тренировок в одиночестве, то как будто забываешься. Психологически это сложно. Все о тебе много говорят.

Многое из того, что СМИ говорили обо мне и моей травме... Мне больно, когда некоторые люди говорят, что причиной моих травм является мой образ жизни. Я человек, который не выходит в свет, я не люблю вечеринки и не засиживаюсь допоздна, я просто хочу играть в футбол.

Жерар Ромеро написал, что я боюсь играть и бить правой ногой, якобы это я сказал Хави. Это ложь!»

Очевидно, что на фоне частых травм на Педри оказывается серьезное давление. Вероятно, 21-летнему футболисту очень трудно противостоять этому. За время в «Барсе» хавбек получил уже семь травм, проведя за пределами поля больше года.

К счастью, полузащитник снова в строю и готов начать новый год с чистого листа.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий