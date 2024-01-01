«Просто хочу играть в футбол». Педри недоволен тем, каким его показывают в СМИ

Ответил одному инсайдеру.

Талантливый хавбек «Барселоны» Педри недавно восстановился от повреждения. Испанец согласился выйти в эфир на Twitch, где ответил на некоторые вопросы.

«Из-за травм у меня были трудные времена. Когда ты переходишь от ежедневного пребывания с командой до тренировок в одиночестве, то как будто забываешься. Психологически это сложно. Все о тебе много говорят.

Многое из того, что СМИ говорили обо мне и моей травме... Мне больно, когда некоторые люди говорят, что причиной моих травм является мой образ жизни. Я человек, который не выходит в свет, я не люблю вечеринки и не засиживаюсь допоздна, я просто хочу играть в футбол.

Жерар Ромеро написал, что я боюсь играть и бить правой ногой, якобы это я сказал Хави. Это ложь!»

Очевидно, что на фоне частых травм на Педри оказывается серьезное давление. Вероятно, 21-летнему футболисту очень трудно противостоять этому. За время в «Барсе» хавбек получил уже семь травм, проведя за пределами поля больше года.

К счастью, полузащитник снова в строю и готов начать новый год с чистого листа.