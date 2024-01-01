Голы, ключевые пасы, очки и многое другое. Сравнили статистику «Барселоны» с другими топ-клубами

Пока «Барселона» готовится к своему первому матчу после перерыва на праздники, предлагаем посмотреть на показатели каталонцев в сравнении с другими клубами из топ-5 лиг Европы.

Среднее количество набранных очков за матч

1. «Байер» – 2,63

2. «Бавария» – 2,53

3. «Интер» – 2,50

3. «Жирона» – 2,50.

3. «Реал» – 2,50

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10. «Барселона» – 2,11

Среднее количество голов за 90 минут

1. «Бавария» – 3,20

2. «Байер» – 2,75

3. «ПСЖ» – 2,47

4. «Жирона» – 2,33

4. «Интер» – 2,33

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22. «Барселона – 1,78

Средний xG за игру

1. «Бавария» – 2,88

2. «Штутгарт» – 2,38

3. «Барселона» – 2,26

4. «Ливерпуль» – 2,21

5. «Байер» – 2,11

5. «Интер» – 2,11

5. «ПСЖ» – 2,11

Среднее количество ударов по воротам за 90 минут

1. «Бавария» – 19,6

2. «Ливерпуль» – 18,7

3. «Наполи» – 17,1

4. «Барселона» – 16,8

5. «Реал» – 16,5

Среднее количество ключевых пасов под удар за матч

1. «Бавария» – 16,1

2. «Ливерпуль» – 14,6

3. «Наполи» – 13,7

4. «Байер» – 13,5

5. «Барселона» – 13,3

Успешные попытки дриблинга за 90 минут

1. «Бавария» – 15,3

2. «Ницца» – 12,1

2. «ПСЖ» – 12,1

4. «Вулверхэмптон» – 11,9

4. «Байер Леверкузен» – 11,9

6. «Барселона» – 11,8

Среднее количество заработанных желтых карточек за матч

1. «Хетафе» – 4,11

2. «Челси» – 3,25

2. «Шеффилд Юнайтед» – 3,25

4. «Кадис» – 3,11

5. «Майнц» – 2,94

...

34. «Барселона» – 2,44

Ошибки, приведшие к удару противника

1. «Гранада» – 0,89

2. «Тоттенхэм» – 0,65

2. «Шеффилд» – 0,65

4. «Челси» – 0,60

4. «Бавария» – 0,60

...

14. «Барселона» – 0,50

Статистика доказывает, что самой большой проблемой «Барсы» в этом сезоне является завершение атак.

Команда создает достаточно моментов на протяжении 90 минут, но ей не хватает решительности перед воротами. Каталонцы также совершают довольно много ошибок, благодаря которым соперники развивают свою атаку, чего не было в прошлом сезоне (0.44 за весь розыгрыш).