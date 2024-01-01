😬 «Какой же кринж». Фанаты высмеяли новогодний танец Роберта Левандовского с женой 💃🕺
Семья Левандовских - одна из самых ярких и популярных в Польше. Новогодняя ночь убедительно показала, почему это так.
Роберт и Анна встретили 2024-й на зажигательной тусовке, где стали главными звездами праздничного вечера.
Их «стильный» танец уже активно обсуждают в соцсетях.
💭 «Мужик официально закончил».
💭 «Появился новый материал для шуток».
💭 «В этом году больше танцев, чем голов».
💭 «Он должен уйти из клуба прямо сейчас».
💭 «Какой же кринж».
💭 «Он даже тут не гнется, чего вы хотите от него на поле?»