FC Barcelona
Блог

😬 «Какой же кринж». Фанаты высмеяли новогодний танец Роберта Левандовского с женой 💃🕺

Барселона Барселона
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Семья Левандовских - одна из самых ярких и популярных в Польше. Новогодняя ночь убедительно показала, почему это так.

Роберт и Анна встретили 2024-й на зажигательной тусовке, где стали главными звездами праздничного вечера.

Их «стильный» танец уже активно обсуждают в соцсетях.

💭 «Мужик официально закончил».

💭 «Появился новый материал для шуток».

💭 «В этом году больше танцев, чем голов».

💭 «Он должен уйти из клуба прямо сейчас».

💭 «Какой же кринж».

💭 «Он даже тут не гнется, чего вы хотите от него на поле?»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий