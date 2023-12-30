Старший сын Месси завоевывает сердца болельщиц : реакция девочек на игру Тьяго завирусилась в сети🎥

У старшего сына Лионеля Месси, Тьяго, уже начали появляться собственные болельщицы – в сети завирусились кадры, на которых маленькие девочки реагируют игру Тьяго в академии. \

11-летний Тьяго Месси под «10» номером своего отца подавал угловой. Группа девочек, сидевших за линией ворот, захихикала, увидев, как он навесил.

Летом «Интер Майами» подписал Лионеля Месси, и 36-летний нападающий переехал во Флориду со своей женой и тремя сыновьями. Он записал своих детей в академию клуба и неоднократно появлялся на их матчах.