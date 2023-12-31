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Какая зарплата будет у Витора Роке? Только четыре игрока «Барсы» зарабатывают меньше

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Витор Роке станет 18-м в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны» в этом сезоне.

По сообщениям инсайдеров, общая зарплата бразильца составит 3 000 000 евро в год. Это меньше, чем зарплаты Иньяки Пеньи, Маркоса Алонсо и Ориоля Ромеу. Только Алехандро Бальде, Ламин Ямаль, Жоау Феликс и Фермин Лопес зарабатывают меньше в этом сезоне.

Зарплата Роке будет постепенно увеличиваться в зависимости от его роли и выступлений. 18-летний игрок отклонил гораздо более выгодные предложения от других крупных европейских клубов, чтобы играть за «Барселону».

Катаонцы подписали Роке за 40 млн евро. В прошлом сезоне он забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за «Атлетико Паранаэнсе».

1 комментарий
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Данные о трансфере различаются: 30+31, 35+10, 40+... В любом случае бонусы учтены не только за игровое время, но и за индивидуальные результаты. Желаю успехов Витору в Барсе 🔵🔴
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