Какая зарплата будет у Витора Роке? Только четыре игрока «Барсы» зарабатывают меньше

Витор Роке станет 18-м в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны» в этом сезоне.

По сообщениям инсайдеров, общая зарплата бразильца составит 3 000 000 евро в год. Это меньше, чем зарплаты Иньяки Пеньи, Маркоса Алонсо и Ориоля Ромеу. Только Алехандро Бальде, Ламин Ямаль, Жоау Феликс и Фермин Лопес зарабатывают меньше в этом сезоне.

Зарплата Роке будет постепенно увеличиваться в зависимости от его роли и выступлений. 18-летний игрок отклонил гораздо более выгодные предложения от других крупных европейских клубов, чтобы играть за «Барселону».

Катаонцы подписали Роке за 40 млн евро. В прошлом сезоне он забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за «Атлетико Паранаэнсе».