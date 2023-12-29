FC Barcelona
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Явление Роке народу. Лучшие фотографии с открытой тренировки «Барсы»

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Витор Роке
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30 декабря «Барселона» провела традиционную тренировку в присутствии фанатов на стадионе «Йохана Кройффа». Мероприятие посетило 5542 человека, и средства, вырученные за билеты, отправятся на благотворительность.

У фанатов была серьезная причина посетить эту тренировку — на ней они впервые могли увидеть Витора Роке в футболке «блауграны». Бразилец прибыл в Испанию несколько дней назад и только-только успел познакомиться с командой.

Собрали лучшие фотографии с открытой тренировки каталонцев:

Команда победителей!

 

 

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