FC Barcelona
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📸🎥 Витор Роке познакомился с Хави и новыми одноклубниками. Бразилец признался, с кем хочет сыграть больше всего

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Витор Роке наконец добрался до Барселоны. Бразилец уже познакомился с тренером.

А футболисты «Барсы» устроили новичку теплый прием.

В беседе с пресс-службой клуба Роке рассказал, с кем из футболистов ему хочется сыграть особенно:

«Конечно, есть те, с кем мне особенно сильно хочется вместе выйти на поле. Разумеется, они [футболисты «блауграны»] все очень хороши, но я очень хочу сыграть с Левандовским. И, конечно, еще и с Рафиньей. Я осуществлю эту мечту».

Также Витор раскрыл подробности своего разговора с Рафиньей о «Барселоне»:

«Рафинья говорил мне только хорошее о клубе. Он сказал, что «Барса» – фантастический, идеальный клуб со всеми возможностями для развития и работы. Он также сказал, что здесь нужно только побеждать, побеждать и еще раз побеждать».

Скоро узнаем, усвоил ли Витор мудрость Рафиньи.

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