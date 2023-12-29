FC Barcelona
Блог

Витор Роке назвал четырех своих кумиров в «Барселоне» – Месси не входит в их число

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Ла Лига Ла Лига
Витор Роке
Футбол Футбол

«Я бы назвал Неймара, Ромарио, Роналдо и Роналдиньо. Именно они произвели на меня самое большое впечатление», — сказал Витор Роке в своем первом интервью «Барсе».

«Я всю жизнь болел за «Барселону» и не хотел играть где-либо еще. «Барса» — идеальный, клуб, у которого есть все. Единственное, что здесь имеет значение, — это победа», — добавляет Роке.

Роке бразилец, что может объяснить, почему он выбрал в качестве своих кумиров только бразильских легенд «Барсы».

Однако нет никаких сомнений в том, насколько важен Лионель Месси «Барселоне». Ни один игрок не забил и не отдал больше результативных передач, чем легендарный аргентинец.

Ожидается, что Роке проведет первую тренировку со своими товарищами по команде 29 декабря 2023 года, перед первой игрой «Барсы» в 2024 году против «Лас-Пальмаса».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роке решил отметить только лишь бразильских игроков Барселоны.
+2
-2
0
Бразильцев выбрал🤣
Но как ни крути с Лео трудно сравнивать других игроков. У него ассистов больше чем у Модрича Казимиро и Кросса вместе взятых. Не удивлюсь если у него перехватов больше чем у Рамоса))
Аргентина % Бразилия
Кто то называет его пешеходом, но он остаётся лучшим каждый матч и в этом его величие!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий