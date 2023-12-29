Витор Роке назвал четырех своих кумиров в «Барселоне» – Месси не входит в их число

«Я бы назвал Неймара, Ромарио, Роналдо и Роналдиньо. Именно они произвели на меня самое большое впечатление», — сказал Витор Роке в своем первом интервью «Барсе».

«Я всю жизнь болел за «Барселону» и не хотел играть где-либо еще. «Барса» — идеальный, клуб, у которого есть все. Единственное, что здесь имеет значение, — это победа», — добавляет Роке.

Роке бразилец, что может объяснить, почему он выбрал в качестве своих кумиров только бразильских легенд «Барсы».

Однако нет никаких сомнений в том, насколько важен Лионель Месси «Барселоне». Ни один игрок не забил и не отдал больше результативных передач, чем легендарный аргентинец.

Ожидается, что Роке проведет первую тренировку со своими товарищами по команде 29 декабря 2023 года, перед первой игрой «Барсы» в 2024 году против «Лас-Пальмаса».