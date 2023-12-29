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Ого! «Барселона» выпустила мини-фильм о первом дне Витора Роке в команде и городе

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Красоты Каталонии тоже здесь.

Форвард прилетел в Барселону в среду, изначально планировалось, что футболист присоединится к «блаугране» летом 2024 года. Однако затем стало известно, что «Барселона» собирается зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.

Первоначально сообщалось, что «Барселона» заплатит за Роке 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.

Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 21 гол в 45 матчах.

2 комментария
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А сам город (Барселону) она ещё не переименовала в Роке?!!
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