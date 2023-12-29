Мечты сбываются: найдено архвиное фото Витора Роке с футболкой Месси

А теперь он сам игрок «Барсы».

Изначально планировалось, что футболист присоединится к «блаугране» летом 2024 года. Однако затем стало известно, что «Барселона» собирается зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.

Первоначально сообщалось, что «Барселона» заплатит за Роке 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.

Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.