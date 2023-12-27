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Витор Роке уже в «Барселоне». А сможет ли он помочь команде в Лиге чемпионов?

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Витор Роке
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Витор Роке приехал в «Барселону», но сможет ли он помочь команде в плей-офф Лиги чемпионов?

Это важный вопрос, учитывая, что Роке неожиданно добрался до Каталонии в середине сезона, несмотря на многочисленные слухи о его приезде летом 2024 года.

18-летний нападающий приезжает прямиком из Бразилии, то есть он никогда не играл в Лиге чемпионов. А поможет ли этот факт «Барсе»?

Да, поможет. Роке сможет сыграть против «Наполи», если каталонцы зарегистрируют его до 2 февраля.

«В преддверии 1/8 финала клубы могут зарегистрировать максимум три новых игрока до полуночи 2 февраля 2024 года», - сказано на официальном сайте УЕФА.

Ожидается, что «Барселона» не будет подписывать новых игроков в январе, поэтому заявка может быть отправлена уже в начале месяца.

Напомним, что «Барселона проведет первый матч с «Наполи» 21 февраля.

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