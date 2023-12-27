Кто стал соседями Витора Роке по раздевалке? О таком можно было только мечтать

Шкафчик Витора Роке находится между шкафчиками Роберта Левандовского и Рафиньи.

Это вполне логично. Левандовски станет наставником 18-летнего бразильца в самом начале его карьеры, а Рафинья – его соотечественником, который, возможно, будет играть с Витором в сборной.

Эти два нападающих могут сыграть важную роль в становлении Витора Роке как игрока. Учитывая универсальность юноши, однажды эта тройка даже может выйти на поле вместе.

В четверг Роке проведет первую тренировку с каталонцами.