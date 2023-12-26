«Мечта стала реальностью, но она не только моя». Первые слова Роке после перехода в «Барсу»

Витор Роке наконец-то прибыл в Барселону и сейчас находится на базе клуба. Он проходит медобследование и готовится подписать контракт.

«Моя мечта стала реальностью. Я здесь, чтобы учиться и забивать голы за «Барселону», – сказал 18-летний новичок.

«Не могу дождаться, когда начну работать. В детстве я всегда мечтал об этом, и не только я, но и моя семья. Они тоже здесь и исполняют эту мечту».

Бразилец перешел в «Барсу» из «Паранаэнсе» за 35 миллионов евро после сезона, в котором он забил 12 голов в 25 матчах чемпионата.