📸🎥 Витор Роке наконец в Барселоне! Фанаты «блауграны» всретили новичка у базы клуба
Перелет Витора Роке из Бразилии в Испанию прошел хорошо. Молодой нападающий успешно добрался до столицы Каталонии.
И уже позирует для пресс-службы «Барсы» на фоне городских пейзажей.
У базы клуба Витора поджидали фанаты.
Бразилец станет первым зимнем трансфером «блауграны».
По информации Diario Sport, за нападающего «Барселона» заплатила «Атлетико Паранаэнсе» 30+31 млн евро. Каталонцы будут платить Витору 3,5 млн евро в год, пишет издание.
Какие у вас ожидания от Роке?