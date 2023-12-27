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📸🎥 Витор Роке наконец в Барселоне! Фанаты «блауграны» всретили новичка у базы клуба

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Перелет Витора Роке из Бразилии в Испанию прошел хорошо. Молодой нападающий успешно добрался до столицы Каталонии.

И уже позирует для пресс-службы «Барсы» на фоне городских пейзажей.

У базы клуба Витора поджидали фанаты.

Бразилец станет первым зимнем трансфером «блауграны».

По информации Diario Sport, за нападающего «Барселона» заплатила «Атлетико Паранаэнсе» 30+31 млн евро. Каталонцы будут платить Витору 3,5 млн евро в год, пишет издание.

Какие у вас ожидания от Роке?

4 комментария
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С Витором чувствую будет много Викторий)))
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Ожидания от предстоящей игры Витора в составе Барсы самые оптимистичные - свежая энергия!
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Ответ Alexlagodny
Большие, но не уверен, что нынешний тренер подходит. Хочу ошибаться.
И как вы поняли что игрок и тренер не подходят друг другу?)
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