📸🎥 Витор Роке наконец в Барселоне! Фанаты «блауграны» всретили новичка у базы клуба

Перелет Витора Роке из Бразилии в Испанию прошел хорошо. Молодой нападающий успешно добрался до столицы Каталонии.

И уже позирует для пресс-службы «Барсы» на фоне городских пейзажей.

У базы клуба Витора поджидали фанаты.

Бразилец станет первым зимнем трансфером «блауграны».

По информации Diario Sport, за нападающего «Барселона» заплатила «Атлетико Паранаэнсе» 30+31 млн евро. Каталонцы будут платить Витору 3,5 млн евро в год, пишет издание.

Какие у вас ожидания от Роке?