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Знакомьтесь, Дайана Линс - новоиспеченная жена главной надежды «Барсы» в этом сезоне Витора Роке - она на 3 года его старше

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Молодые сыграли свадьбу несколько месяцев назад.

Дайана работает администратором в автосалоне с громким названием Pittbull Multimarcas. Бразильские СМИ пишут, что ее бабушка уверена, что у внучки есть собака - слишком часто девушка в своих постах упоминает породу питбулей.

Дайана на три года старше Роке - к своему 21 году она успела собрать солидную аудиторию в инстаграме, там у нее более 300 тысяч подписчиков. Девушка планирует переезд в Испанию вместе с Роке - они вместе летят из Бразилии.

18 комментариев
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Стандарт жены футболиста соблюдён.
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толстогубая, толстогрудая, толстозадая. на ресницах можно летать в космос если что. стремота
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Всего на 3 года старше? А выглядит как на 23 (старше)
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Почему по современным стандартам красоты красивыми считаются совершенно непривлекательные женщины?
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дежа вю, ничего нового)
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зачем Уилл Смит целует его жену на втором фото?
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В Европе таких не найдет. Хотя испаночки...
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Чото как то много этой девушке в новостях. Оставили мелкого бы в покое, пусть адаптируется, и начинает играть.
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Типаж - "злая фея".
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0 индивидуальности . где то такое я уже видел . кукла
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как они их различают?
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21 год и уже все сделанное. Главный вопрос-а на х???
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Да, пластика, татухи, куда фоток на отдыхе (от чего отдых , интересно?) и обязательно на несколько лет старше - прямо золотой стандарт, как тут написали. Но почему то фото зада в бикини нет - непорядок, отклонение.
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Двести тысяч единиц жен футболистов уже готовы. Еще миллион на подходе.
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Ответ Loko
Паренёк нуждается в мамочке.
В спасении он нуждается - манданда его сожрет и не подавится
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Ответ Miguelito2015
Двести тысяч единиц жен футболистов уже готовы. Еще миллион на подходе.
Да, уткоферма работает, как конвейер.
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