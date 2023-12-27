Знакомьтесь, Дайана Линс - новоиспеченная жена главной надежды «Барсы» в этом сезоне Витора Роке - она на 3 года его старше

Молодые сыграли свадьбу несколько месяцев назад.

Дайана работает администратором в автосалоне с громким названием Pittbull Multimarcas. Бразильские СМИ пишут, что ее бабушка уверена, что у внучки есть собака - слишком часто девушка в своих постах упоминает породу питбулей.

Дайана на три года старше Роке - к своему 21 году она успела собрать солидную аудиторию в инстаграме, там у нее более 300 тысяч подписчиков. Девушка планирует переезд в Испанию вместе с Роке - они вместе летят из Бразилии.