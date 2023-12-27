Жена Витора Роке выложила видео из самолета - они вместе с нападающим летят из Бразилии в Испанию
Вот-вот прибудут в Каталонию.
Витор Роке перешел в «Барселону» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».
Соглашение игрока с «сине-гранатовыми» будет подписано до конца сезона-2030/31. Сумма отступных составит 500 миллионов евро. «Барселона» заплатила за переход футболиста 40 миллионов евро.
Роке 18 лет, он воспитанник бразильского «Крузейро», вместе с ним в столицу Каталонии летит его жена Дайана Линс Роке - именно у нее в сторис появилось видео из самолета, направляющегося из Бразилии в Испанию.