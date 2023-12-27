FC Barcelona
Блог

Жена Витора Роке выложила видео из самолета - они вместе с нападающим летят из Бразилии в Испанию

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Витор Роке
Футбол Футбол

Вот-вот прибудут в Каталонию.

Витор Роке перешел в «Барселону» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

Соглашение игрока с «сине-гранатовыми» будет подписано до конца сезона-2030/31. Сумма отступных составит 500 миллионов евро. «Барселона» заплатила за переход футболиста 40 миллионов евро.

Роке 18 лет, он воспитанник бразильского «Крузейро», вместе с ним в столицу Каталонии летит его жена Дайана Линс Роке - именно у нее в сторис появилось видео из самолета, направляющегося из Бразилии в Испанию.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Добро пожаловать в Барселону!
+2
-1
+1
Ответ Flow market Victor Mercedes
и смотрят "Волк с Уолл Стрит"😎👍
Нет, «Стажер» 🤷🏻‍♂️
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий