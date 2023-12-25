Женская команда «Барсы» выносит вообще всех. Сколько денег она принесла клубу в этом сезоне?

Между мужским и женским футболом до сих пор пропасть, но несмотря на разницу даже в доходах, женская команда «Барсы» помогает клубу преодолеть финансовые трудности.

Женская команда каталонцев проводит идеальный сезон, победив во всех матчах в Лиге чемпионов и Примере.

Mundo Deportivo подсчитал, что подвиги «Барса Фемени» в Лиге чемпионов уже принесли клубу 760 000 евро. Удержание титула Лиги чемпионов принесет «Барселоне» 1,4 млн евро.

Для мужского футбола это карманные деньги, но для каталонцев каждый евро на счету.