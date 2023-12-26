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«Кулес!» Витор Роке записал послание болельщикам «Барсы»

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«Барселона» опубликовала видео с Витором Роке, на котором бразилец говорит: «Кулес! Скоро увидимся в Барселоне!» и делает жест «большой палец вверх».

Ожидается, что 18-летний футболист прибудет в Барселону в ближайшие дни и начнет тренироваться на этой неделе. Дебют запланирован на матч против «Лас-Пальмаса» 4 января.

В этом сезоне нападающий забил 12 голов и отдал три голевые передачи в 25 матчах за «Атлетико Паранаэнсе». За Роке «Барса» заплатит бразильскому клубу 35 миллионов евро, а в случае реализации всех дополнительных возможностей сумма может достигнуть 71 миллиона евро.

1 комментарий
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Надежды большие, жмем пальцы что бы они оправдались. Здоровья и удачи парню, а всем кулес довольных и счастливых рож
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