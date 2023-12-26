Педри пропустит Суперкубок Испании. Хотя его травма оказалась не настолько серьезной

Последний раз играл в середине декабря.

По данным журналиста Серхи Соля из Mundo Deportivo, Педри не сможет сыграть 11 января в игре за Суперкубок Испании.

Ожидается, что звездный полузащитник будет полностью готов в конце января.

Нынешняя травма молодого игрока не такая серьезная, как предполагалось изначально. 21-летний футболист получил очередное мышечное повреждение, которое в последние годы сильно мешает его прогрессу.

За карьеру в «Барсе» Педри получил уже 7 травм, проведя в общей сложности более одного года вне состава. В этом сезоне он забил один гол и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «блауграну».