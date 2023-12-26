FC Barcelona
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Педри пропустит Суперкубок Испании. Хотя его травма оказалась не настолько серьезной

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Последний раз играл в середине декабря.

По данным журналиста Серхи Соля из Mundo Deportivo, Педри не сможет сыграть 11 января в игре за Суперкубок Испании.

Ожидается, что звездный полузащитник будет полностью готов в конце января.

Нынешняя травма молодого игрока не такая серьезная, как предполагалось изначально. 21-летний футболист получил очередное мышечное повреждение, которое в последние годы сильно мешает его прогрессу.

За карьеру в «Барсе» Педри получил уже 7 травм, проведя в общей сложности более одного года вне состава. В этом сезоне он забил один гол и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «блауграну».

4 комментария
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Нужно было слушать старших и не убивать свой организм в сезоне 20-21, теперь расхлебывает
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Юношеский максимализм подвел парнишу. Здоровья и без рецидивов. Здоровый Педри - это талантище в чистом виде
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Хави должен не ждать полного выздоровления Педри - это уже несерьезно - а полностью переключиться и давать игровое время полузащитникам из дубля - Касадо, Гарридо..
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Кого то он мне напоминает, щас протирает кушетку в Брайтоне.
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