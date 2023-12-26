«Все, что я хочу на Рождество – это тебя». «Барса» представила Витора Роке в соцсетях

«Барселона» сообщила о скором прибытии Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе». Клубный аккаунт опубликовал ролик с подписью: «Все, что я хочу на Рождество – это тебя».

«Барса» достигла соглашения о подписании Роке в июле за 40 миллионов евро плюс 21 миллион в качестве бонусов, игрок заключил семилетний контракт.

Финансовые трудности клуба и его неспособность соответствовать правилам финансового фэйр-плей (FFP) Ла Лиги мешали регистрировать новых игроков в течение последних двух сезонов, и статус Роке также был неясен.

Но благодаря тому, что клубу удалось освободить место в зарплатной ведомости из-за длительной травмы Гави, они получат возможность включить Роке в свой состав в январе.

Роке – воспитанник академии «Крузейро», из которой выпустился Роналдо Назарио. Витор перешел в «Паранаэнсе» в начале 2022 года и забил 28 голов в 80 матчах. В прошлом году он помог команде выйти в финал Копа Либертадорес.

В марте 2023-го Роке дебютировал за сборную Бразилии, став самым молодым дебютантом (18 лет и 25 дней) после Роналдо (Р9 дебютировал в 17).